Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip

Nantes, Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor. Fransız ekibi 23 yaşındaki futbolcunun kiralama şartlarını araştırıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip
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20 Ağustos 2024 10:34
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Nantes, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.

Fransız ekibinin, Ersin Destanoğlu'nun kiralama şartlarını araştırdığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç file bekçisi, siyah-beyazlı takımın A Takımı'nda 111 maçta kaleyi korudu.






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