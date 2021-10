Ersin Destanoğlu: 'Muslera basit goller yiyebilir ama tartışılmaz'

G.SARAY DERBİSİNDEKİ PENALTI

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Galatasaray galibiyeti hakkında konuşan Ersin Destanoğlu "Derbiden galip ayrıldık. Derbiler özeldir. Kazandık. Benim adıma da güzel geçti. Kırılma anında penaltı kurtardım. Takım adına güzel bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.Mustafa Muhammed'in penaltısıyla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu "Tüm penaltıcılar izledim. En çok nereye atıyorlar izlemiştim. Penaltıdan sonra Mustafa Muhammed topu aldı. Hislerim tuttuğum köşeydi. Son ana kadar bekleyip kurtardım. Son dakikalarda kurtardığım için önemliydi. Analiz önemli. Her maçtan önce tüm rakipleri izliyorum. Bu sayede kurtardım." ifadelerini kullandı.Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ilgili sorulara yanıt veren Ersin Destanoğlu "Muslera çok büyü kaleci. 10 yıldır burada. Birçok gencin örnek aldığı bir kaleci. Belki basit goller yiyebiliyorlar ama tartışılmaz yeteneği var. Basit gol her maçta yeniyor, sadece derbide değil. Dalgınlık oluyor, konsantre durumuna göre olabiliyor. Eleştiri alabiliyorsunuz ama diğer maçta elinizden geleni yapıyorsunuz." açıklamasını yaptı.Mert Günok ile rekabeti hakkında konuşan 20 yaşındaki kaleci "Rekabet her bölge, her oyuncu için önemli. Mert Ağabey geldiğinden beri bana çok destek oluyor. Ajax maçında şöyle orta keserler, böyle olur diye detaylı anlattı. Ben de ona başarılar diliyorum, hep yanında oluyorum. Rekabet ortamı da takıma yansır. Yansıyınca iyi sonuçlar alırız. Aramız çok iyi. Son saate kadar, hocanın kadroyu açıkladığı ana kadar konsantre oluyorsun. Bu da zaten pozitif yansıyor. Hocamız kime şans veriyorsa elinden geleni yapıyor. Burada herkes süre buluyor. Burada herkes Beşiktaş'ın başarısı için burada. Camianın, taraftarın mutluluğu için oynuyoruz. Kimin oynadığı değil taraftarı mutlu etmek." dedi.Milli Takım'la ilgili açıklama yapan Ersin Destanoğlu "Beklediğim bir yer A Milli Takım. 20 yaşımdayım. Birçok genç oyuncu gitti, Rıdvan gibi. Ben sahada elimden geleni yapayım, kulübümde en iyi performansı göstereyim çağıracağımı biliyorum. Kasım olmaz mart olur, mart olmaz yazın olur. Elimden geleni yapınca çağrılacağımı biliyorum." ifadelerini kullandı.Rıdvan Yılmaz'la ilgili soruları cevaplayan Ersin "Rıdvan Yılmaz ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Aynı lisede okuduk. Evlerimiz yakındı. 13 yaşımdan beri birlikteyiz. Okula beraber gider gelirdik. Sevinç sırasında kulağıma neden uzandı bilmiyorum, belki de boyu oraya yetti. Kulağımı ağrıttı." dedi.Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyleyen Ersin Destanoğlu "Manuel Neuer örnek aldığım bir kaleci. Birçok ligi izler, takımı takip ederim. 1.5-2 senedir a takım kalesini koruyorum. Beni örnek alan kardeşlerim vardır. Onlar da takip etsin, çalışmayı bırakmasınlar, ellerinden geleni yapsınlar. Ben öyle yaptım. Hiç yılmadım. A takıma 16 yaşımda çıktım. 5. kaleciydim. Hep çalıştım. Kaleye geçince bırakmamak için elimden geleni yaptım. Avrupa'ya gitme hayalim var. Beşiktaş'ta oynuyorum şu an, bu seneye de çok odaklandık. Kötü giden bir tablo vardı. İyi oynayıp sonuç alamıyorduk. Sonuç da alacağız artık. Bu sezon önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Belki bu sezon bitince, belki 2 sene içinde bu hedefime ulaşırım. Şu an burada çok önemli maçlar oynuyoruz. Beşiktaş daha önemli şu an. Birçok ligi izliyorum, tüm ligleri seviyorum. Şu an sevdiğim ligi söylemek, şu takımı seviyorum demek 'Bu takıma gider' diye haberler çıkartabilir. Söylemek doğru olmaz o yüzden. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak isterim. Zamanı gelince Avrupa hayalim var. Iker Casillas çok iyi örnek. Uzun yıllar oynamış, kupalar kaldırmış bir kaleci. İlk çıktığım zamanlardan şu zamana kadar, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz ile dar alanda, bitiricilik vuruşlarıyla kurtarmak imkansızdı. Cenk Ağabey atıyordu, hiçbir şey yapamıyordunuz. Burak Ağabey de öyle, çok üst düzey. İkisi de çok iyi kulüplerde. Çok sevdiğim ağabeylerim, çok iyi forvetler, ülke futbolu için çok önemli iki değer." açıklamasını yaptı.Sergen Yalçın'la ilgili de konuşan Ersin "19-20 yaşında bir kaleciye şans vermek, tüm sene arkasında durmak zor. Sergen Hoca'ya teşekkür etmek gerek. Basit hatalarımız oldu, performans ve özgüven eksikliği oldu. Hoca hep güvendi, arkamızda durdu. Çifte kupayla kapattık. Çok güzel bir sezondu. Çünkü çok zor bir sezondu. Taraftarsız oynuyorduk, üst üste maçlar oynuyorduk. İyi başlamamıştık. Arkadaşlığın üst düzey olduğu bir ortam var burada ve bu bize şampiyonluğu getirdi." dedi.Sergen Yalçın'ın "Geçen sezonun en iyisi Ersin'di" sözleri hakkında konuşan Ersin Destanoğlu "Bütün sezonun gururu o anda, hocamızın sözleriyle daha da arttı. Daha çok özgüven verdi. 1 sene hem eleştirildim, hem övgü aldım. Hocanın öyle demesi, birçok insanın daha farklı bakmasına yol açtı. 19-20 yaşında şampiyonluk adayı bir takımın kalesine geçmek, o kaleyi korumak, 3 günde 1 maç oynamak zordu. Hocamızın da bu düşüncesi beni mutlu etti." açıklamasını yaptı.