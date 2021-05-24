Ersin Destanoğlu için ilk teklif 7 milyon euro!

Fransız ekibi Nice, genç eldiven Ersin Destanoğlu için 7 milyon Euro ile nabız yokladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, görüşmeyi yürütecek yöneticilerine, "Pazarlıklar 12 milyon Euro'dan başlasın, aşağısı olmasın" talimatını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu için ilk teklif 7 milyon euro!
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24 Mayıs 2021 09:19
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'Kaleci almayacağım' diyerek eldiveni teslim ettiği 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

Genç kaleci, ortaya koyduğu başarılı performansla çifte kupalı sezonda görevini en iyi şekilde yaparken, gelecek adına da ekonomiye destek olacağını gösterdi.

Fransa'dan Nice ve Lyon'un sezon içerisinde birçok kez gözlemlediği Ersin için ilk hamle Fransa Ligi'nde orta sıralarda olan Nice'ten geldi.

TEKLİFİ YUKARI ÇEKECEKLER

Fransız ekibi, Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçerek, genç eldiveni transfer etmek istediklerini ve 7 milyon Euro verebileceklerini iletti.

Siyah-beyazlılarda Ersin konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koyan Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerine pazarlıkların 12 milyon Euro'dan başlamasını iletti.

Siyah-beyazlılar Nice'e bu yanıtı iletirken, Fransızlar'dan Ersin ile ilgili tekliflerini resmi olarak getirmelerini, görüşmelere bu şekilde başlayabileceklerini bildirdi. Nice'in rakamı bir miktar daha yukarı çekmeye planladığı belirtildi. 


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