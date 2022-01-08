Ersin Destanoğlu dünyada ilk 3'te!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 21 yaş ve altında kalecilerin yer aldığı listede dünyanın en değerli 3. eldiveni oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu dünyada ilk 3'te!
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08 Ocak 2022 12:13
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa'da kurtarışlarının yanı sıra seri penaltılarda da bir kurtarışa imza atan Ersin Destanoğlu, değerine değer katmaya devam ediyor.

Genç eldiven, 21 yaş ve altı kalecilerin yer aldığı listede dünyanın en değerli 3. eldiveni oldu. Geleceğin önemli kalecilerinden biri olması beklenen Premier Lig ekibi Leeds'in 21 yaşındaki Fransız eldiveni Illan Meslier 20 milyon euro ile ilk sırada yer aldı.

Fransız ekibi Saint-Etienne takımının 21 yaşındaki İngiliz kalecisi Etienne Green 10 milyon Euro ile 2. basamakta yer alırken, bu futbolcuların ardından Ersin Destanoğlu da 3. sırada bulunuyor. Avrupa'nın önemli ekiplerinin radarında olan genç eldiven, daha önce yaptığı açıklamada hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu söylemişti.

Ersin, "Birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim. Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince Avrupa hayalim var" ifadelerini kullanmıştı.  


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