Ersin Destanoğlu, Beşiktaş kalesinde destan yazıyor!

Beşiktaş, Ekim-Kasım 2009 arasındaki beş maçlık seriden bu yana ilk kez üst üste dört Süper Lig maçını gol yemeden kazandı.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon başında kaleyi emanet ettiği 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 9 maçta rakiplerine geçit vermeyip Kartal'ın liderliğinde önemli rol oynadı.



Bu arada Yalçın, Samet Aybaba karşısında 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Bir maç ise berabere bitti.



Attıkları golleri Başkan Çebi'ye armağan eden Beşiktaşlı oyuncular, 90+6'da kurtardığı frikikte kaleci Ersin'i de kutladı.



