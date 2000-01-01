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Ersan İlyasova, serbest kalıyor

Milwaukee Bucks, milli oyuncumuz ve veteran forvet Ersan İlyasova'yı serbest bıraktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks, milli oyuncumuz ve veteran forvet Ersan İlyasova'yı serbest bıraktığını duyurdu.

Kariyerine başladığı Bucks'ta yedi sezon forma giymiş olan İlyasova, 2018'de ikinci kez Milwaukee'ye dönmüş ve üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın son yılı ise tamamen garantisizdi.

33 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonunda maç başına 16 dakika civarında 6.6 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Ersan'ın serbest kalması, Bucks'ın Sacramento Kings'in sınırlı serbest oyuncusu Bogdan Bogdanovic'i alması için gereken yollardan biri ortadan kaldırmış oldu.

İlyasova, Donte DiVincenzo ve D.J. Wilson karşılığında Kings'in Sırp şutör guardını Milwaukee'ye göndermeye yönelik imza-ve-takas anlaşması, Bogdanovic'in takası asla kabul etmediği anlaşıldığında, Çarşamba günü yatmıştı.

Ligin şu anda, olası tahrifatı araştırdığı bildirildi.

Ersan'ın 2020-21 sezonu için 7 milyon dolarlık maaşı, Bogdanovic'in Milwaukee için gelen maaşını dengelemenin kilit bir noktası olabilirdi.


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