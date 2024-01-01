Erol Bulutlu Cardiff, QPR'yi iki golle geçti

Championship 26. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Queens Park Rangers'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erol Bulutlu Cardiff, QPR'yi iki golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2024 19:56
Son güncelleme 01 Ocak 2024 19:59
İngiltere Championship 26. hafta maçında Marti Cifuentes yönetimindeki Queens Park Rangers ile Erol Bulut'un ekibi Cardiff City karşı karşıya geldi. Loftus Road'da oynanan maçı Cardiff City 2-1 kazandı. 

Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dimitrios Goutas ile 74. dakikada Perry Ng kaydetti. Queens Park Rangers'ın tek golü 52. dakikada Paul Smyth'ten geldi. 

Bu sonuçla birlikte Cardiff, 37 puana yükseldi. Ev sahibi Queens Park Rangers ise 21 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Queens Park Rangers, evinde Watford ile karşılaşacak. Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery