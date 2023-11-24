Erol Bulut'tan Bakasetas açıklaması!

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, takımla adı geçen Anastaios Bakasetas transferiyle ilgili konuştu.Bulut,sözlerini kullandı.Bakasetas ile ilgili sözlerine devam eden Erol Bulut, Yunan futbolcunun Trabzonspor'da kazandığı ücret nedeniyle bu transferin oldukça zor olduğunu aktardı. 48 yaşındaki teknik adam,şeklinde konuştu.Cardiff City, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan, Alanyaspor'da Erol Bulut ile birlikte çalışan Manolis Siopis'i kadrosuna katmıştı.2021 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen 30 yaşındaki Bakasetas'ın, Karadeniz temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Trabzonspor, Bakasetas ile şu ana kadar yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bordo-mavililer, Yunan futbolcuyu kadrosunda tutmak adına görüşmelere devam edecek.Bakasetas, Trabzonspor forması altında çıktığı 113 maçta 31 gol attı ve 22 asist yaptı.