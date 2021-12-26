Erol Bulut: "Rize deplasmanı kolay değil"

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, zor bir maçı iyi bitirdiklerini ifade etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: 'Rize deplasmanı kolay değil'
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26 Aralık 2021 18:09
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarının son maçında galibiyet ile bitirdiklerini belirten Bulut, "Bizim adımıza sevindirici bir olay. Gaziantep şehrine armağan olsun. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibe pozisyon vermesek de rakip baskılı oldu. Rize deplasmanı kolay değil. Zor puan ve puanlar alınıyor. Penaltıdan alınan bir üç puan var. Sevindirici. Kaçırdığımız net pozisyonlar vardı. Daha farklı bir sonuç alabilirdik." ifadelerini kullandı.

Bulut, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın iyi maç yönettiğini savunarak, "Hakem ortada bir maç yönetti. İyi bir maç sergilediğini düşünüyorum. Hem bize hem rakibe karşı kararları doğruydu." şeklinde konuştu.


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