Erol Bulut: 'Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa bir kez daha tepki gösterdi.



Yayıncı kuruluşun tutumunun değişmediğini söyleyen Bulut, "Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak adımımızı attık ama yayıncının tutumunu, bize adım atılmadığını gördük. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda yapılan açıklamalar, Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklama olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz. Bizim adımı atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse! Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir. Maalesef bu duruma geldi. Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Başta yayıncı kuruluşun bunun başlangıcını yapması gerekirdi. Türk futbolunu nereye getirdiklerini bir düşünsünler." ifadelerini kullandı.



GÜNTEKİN ONAY: "ADEMI F.BAHÇE OYUNCUSU DEĞİL"



Güntekin Onay ise ardından Kemal Ademi için yaptığı yorumla ilgili, "Siz ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Hayatımda hiçbir oyuncuyu, Erzurum'da iki hafta önce kırmızı kart gören oyuncuyla ilgili de bir şey demek istedim. Ademi ilk transfer olduğunda Fenerbahçe oyuncusu olmadığını söylemiştim. Bizimki tamamen performans eleştirisidir. Karagümrük'te golü yok. Bunu izaha gerek var mı?" dedi.

RASHED AL-MARRI NE DEMİŞTİ?



Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, Fenerbahçe'nin tutumuna tepki göstermişti.



Rashed Al-Marri "Özrümüzü, açıklama saat 19.05'te yapılmış diye beğenmediler. Fanatik Fenerbahçelilerin olduğunun farkındayız. Biz bir iki hafta bekleyelim dedik. Ama bir noktadan sonra siz bizim logomuzu illegal şekilde kullanırsanız bu problem olur. Londra'daki hukuk kanadımız bu işe el koyabilir. Tişörtleri çıkarın, ne söylemek istiyorsanız söyleyin hiçbir problem yok. Bizim için iyi olan şey Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iyi olması. Eğer bu takımlar iyi olursa iyi bir ligimiz olur. Günün sonunda bu dört takım ya da başka birinin şampiyon olması bizi ilgilendirmez." açıklamasını yapmıştı.



Ayrıca Rashed Al-Marri, "Hande Sümertaş kamera açısıyla, reji odasının ne olduğunu bile bilmiyor. Onun sadece spor içeriklerinin alımıyla ilgili bir görevi var. Bizim objektif olmama gibi bir durumumuz asla olamaz. Bir yandan da benim sunucuma, muhabirime günaşırı baskı yapamazsınız. Benim basın özgürlüğümü elimden almaya çalışıyorsunuz. Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." ifadelerini kullanmıştı.



