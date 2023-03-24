UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü A Milli Takım'ı konuk edecek Ermenistan hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda teknik direktör Oleksandr Petrakov yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışmasıyla yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Ermenistan ile Türkiye arasında Republican Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda teknik direktör Oleksandr Petrakov yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışmasıyla yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Ermenistan ile Türkiye arasında Republican Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak.
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