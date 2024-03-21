Manchester City'nin golcü futbolcusu Erling Haaland, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR)'la ilgili görüşlerini aktardı.



"SİSTEMİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Norveçli futbolcu, VAR için gelen sorunun ardından, "VAR sisteminin iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece nasıl doğru kullanılacağını öğrenmemiz ve bunu kullanabilecek uygun insanları bulmamız gerekiyor, o zaman çok iyi olacak. Henüz başlangıç aşamasındayız. Başlangıçta her şey mükemmel değildir, işler zaman alıyor" diye konuştu.



"KENDİ BAŞINA İYİ BİR ŞEY"



VAR için beklenen sürenin azalması gerektiğini söyleyen yıldız golcü, "Sürenin daha az olmasına ihtiyacımız var, net kurallar olmalı, o zaman daha iyi olacak. Ama dediğim gibi zamana ihtiyaç var. VAR'ın kendisinin bir sorun olduğunu düşünmüyorum, bence sorun kullanma şekli. VAR kendi başına iyi bir şey" ifadelerini kullandı.



Manchester City'de bu sezon 34 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki Haaland, 29 gol attı ve 6 asist yaptı.





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