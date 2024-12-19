Erkekler Hentbol Ligi'nde 15. hafta heyecanı başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu'nda 15. hafta cuma günü yapılacak bir karşılaşmayla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkekler Hentbol Ligi'nde 15. hafta heyecanı başlıyor
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19 Aralık 2024 13:59
Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu'nun 15. haftası, cuma günü oynanacak bir maçla start alacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:


20 Aralık Cuma:

18.00 Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

 

21 Aralık Cumartesi:

13.00 Rize Belediyespor - Spor Toto (Güneysu)

15.00 Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 DEPSAŞ Enerji As - Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)


22 Aralık Pazar:

14.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysu (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (R. Şahin Koktürk)

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