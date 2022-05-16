Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nın 2022 Akdeniz Oyunları'na katılacak geniş kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı
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16 Mayıs 2022 16:45
Cezayir'de düzenlenecek 2022 Akdeniz Oyunları'na katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın genişletilmiş kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Cezayir'in Vahran şehrinde düzenlenecek oyunlar öncesi erkek milli takımı geniş kadrosu ilan edildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alacağı duyurulan sporcular şöyle:

Pasör: Aslan Ekşi, Oğulcan Yatgın, Orçun Ergün.

Pasör çaprazı: Metin Toy, Ediz Kaan Fırıncıoğlu.

Smaçör: Cansın Enaboifo Ogbai, İzzet Ünver, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Doğruluk.

Orta oyuncu: Burakhan Tosun, Mustafa Cengiz, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz.

Libero: Burak Mert, Berkay Bayraktar.

 

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