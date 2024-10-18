Erik ten Hag: 'Yönetimle aynı saftayız'

Manchester United'da geleceği tartışılan Erik ten Hag, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Hollandalı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Yönetimle aynı safta olduğumuza eminim. Elbette bulunduğumuz konumu tartışıyoruz. Plana sadık kalarak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor." dedi.
Erik ten Hag ayrıca, "Plana sadık kalıyoruz. Evet, bulunduğumuz pozisyondan memnun değiliz. Artık daha fazla gol atma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Hollandalı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Yönetimle aynı safta olduğumuza eminim. Elbette bulunduğumuz konumu tartışıyoruz. Plana sadık kalarak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor." dedi.
Erik ten Hag ayrıca, "Plana sadık kalıyoruz. Evet, bulunduğumuz pozisyondan memnun değiliz. Artık daha fazla gol atma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.