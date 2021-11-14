Erik ten Hag: 'Newcastle'a neden gideyim?'

Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Newcastle United hakkında açıklamalarda bulundu.



"Newcastle United'ın teklifini neden reddettiniz?" sorusuna yanıt veren Hag, "Çünkü burada, Ajax'ta mutluyum. Yönetimle çok iyi bir ilişkim var. Newcastle'a neden gideyim?" ifadelerini kullandı.



Erik ten Hag, 2017'de imza attığı Ajax'ta 4. yılını yaşıyor ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor





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