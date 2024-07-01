Serbest oyuncu Eric Gordon'ın, Philadelphia 76ers'la tek yıllığı 3.3 milyon dolar değerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.
The Athletic'ten Shams Charania, Gordon'ın yakın zamanda Phoenix Suns ile kontratındaki 2024-25 sezonu için 3,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan vazgeçerek sınırsız serbest oyuncu olduğunu duyurmuştu.
Geçen sezon Suns'ta Gordon, yüzde 37,8 şut isabetiyle 11 sayı ortalaması yakalamıştı.
The Athletic'ten Shams Charania, Gordon'ın yakın zamanda Phoenix Suns ile kontratındaki 2024-25 sezonu için 3,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan vazgeçerek sınırsız serbest oyuncu olduğunu duyurmuştu.
Geçen sezon Suns'ta Gordon, yüzde 37,8 şut isabetiyle 11 sayı ortalaması yakalamıştı.
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