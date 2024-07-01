Eric Gordon, Suns'tan ayrılıp 76ers'a katıldı

Serbest oyuncu Eric Gordon'ın, Philadelphia 76ers'la tek yıllığı 3.3 milyon dolar değerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Eric Gordon, Suns'tan ayrılıp 76ers'a katıldı
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01 Temmuz 2024 11:36
Serbest oyuncu Eric Gordon'ın, Philadelphia 76ers'la tek yıllığı 3.3 milyon dolar değerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Gordon'ın yakın zamanda Phoenix Suns ile kontratındaki 2024-25 sezonu için 3,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan vazgeçerek sınırsız serbest oyuncu olduğunu duyurmuştu.

Geçen sezon Suns'ta Gordon, yüzde 37,8 şut isabetiyle 11 sayı ortalaması yakalamıştı.

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