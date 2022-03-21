La Liga'nın 29. haftasında deplasmanda çıktıkları El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 mağlup eden Barcelona'da genç stoper Eric Garcia, maç sonrası hislerini açıkladı.



Bu kadar farklı kazanmayı beklemediklerini söyleyen Garcia, "Mükemmel bir geceydi. Maçın başlarında ben bile ne kadar iyi oynadığımıza inanamadım, rüyadayım sandım. Bütün dünyaya neler yapabilecek kapasitemiz olduğunu gösterdik. Bütün dünyayı yemek ister gibi oynadık ve bunu sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



BUSQUETS: "DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"



Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan takım kaptanı Sergio Busquets ise "Her şey planladığımız gibi gelişti. Çok daha fazla gol atabilirdik. Ligi kazanmamızın çok düşük bir ihtimal olduğunu biliyoruz ancak en ufak bir şans varsa bile sonuna kadar savaşacağız." sözlerini sarf etti.



La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid'i 4-0 yenerek puanını 54'e çıkaran Barcelona, 66 puandaki lider Real Madrid ile olan puan farkını 12'ye indirdi. Barcelona'nın 1 maç eksiği bulunuyor.





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