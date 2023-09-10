Eric Bailly için transfer gerçeği

Beşiktaş'a imza atan Eric Bailly'in transfer döneminde Inter'e de önerildiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Eric Bailly için transfer gerçeği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2023 17:16
Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly için Inter iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter'in takımın savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın Paris Saint-Germain'e gitme kararı almasının ardından stoper için birçok ismi gündemine aldığı aktarıldı.

Inter'in listesine giren isimlerden birinin de geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon Beşiktaş'a imza atan Eric Bailly olduğu öne sürüldü. Fildişili savunma oyuncusunun, menajerler tarafından Inter'e önerildiği kaydedildi.

Inter'in 29 yaşındaki savunma oyuncusu konusunda tam olarak ikna olmadığı ve daha sonra Bayern Münih'ten Benjamin Pavard ile sözleşme imzalandığı hatırlatıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery