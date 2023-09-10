Eric Bailly için transfer gerçeği

Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly için Inter iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter'in takımın savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın Paris Saint-Germain'e gitme kararı almasının ardından stoper için birçok ismi gündemine aldığı aktarıldı.
Inter'in listesine giren isimlerden birinin de geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon Beşiktaş'a imza atan Eric Bailly olduğu öne sürüldü. Fildişili savunma oyuncusunun, menajerler tarafından Inter'e önerildiği kaydedildi.
Inter'in 29 yaşındaki savunma oyuncusu konusunda tam olarak ikna olmadığı ve daha sonra Bayern Münih'ten Benjamin Pavard ile sözleşme imzalandığı hatırlatıldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter'in takımın savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın Paris Saint-Germain'e gitme kararı almasının ardından stoper için birçok ismi gündemine aldığı aktarıldı.
Inter'in listesine giren isimlerden birinin de geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon Beşiktaş'a imza atan Eric Bailly olduğu öne sürüldü. Fildişili savunma oyuncusunun, menajerler tarafından Inter'e önerildiği kaydedildi.
Inter'in 29 yaşındaki savunma oyuncusu konusunda tam olarak ikna olmadığı ve daha sonra Bayern Münih'ten Benjamin Pavard ile sözleşme imzalandığı hatırlatıldı.