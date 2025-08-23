Ergin Ataman: 'Şampiyonaya hazırız'

FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) öncesindeki son hazırlık maçında konuk ettiği Karadağ'ı 96-85 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, "şampiyonaya hazır" olduklarını söyledi.Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından başantrenör Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz ve oyunculardan Adem Bona, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Maçın ilk yarısında savunmada sertlikten uzak olduklarını belirten Ataman,diye konuştu.Basketbolseverlerin, Basketbol Gelişim Merkezi'nde maçta oluşturduğu atmosferden de bahseden Ergin Ataman,ifadelerini kullandı.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz, milli takımın şampiyona öncesinde artan bir grafiğe sahip olmasını sevindirici bulduğunu belirtti.Karadağ maçıyla Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladıklarının altını çizen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: