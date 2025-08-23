23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-258'
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-086'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2DUR
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Ergin Ataman: "Şampiyonaya hazırız"

FIBA Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında konuk ettiği Karadağ'ı 96-85 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Ağustos 2025 23:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman: 'Şampiyonaya hazırız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) öncesindeki son hazırlık maçında konuk ettiği Karadağ'ı 96-85 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, "şampiyonaya hazır" olduklarını söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından başantrenör Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz ve oyunculardan Adem Bona, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında savunmada sertlikten uzak olduklarını belirten Ataman, "Konsantrasyonumuz düşüktü. O yüzden özellikle ikili oyunlarda çok hata yaptık. Simonovic'in attığı üçlüklere engel olamadık ve ilk yarıda 49 sayı yedik. Bir türlü maçın temposunu yakalayamadık. İkinci yarı öncesinde devre arasında konuştuk. İkinci yarı daha sert, daha akıllı, oyun kuruculara baskı yaparak dış şutlara konsantre olarak kontrolü elimize aldık. Alperen ve Cedi'yi hücumda çok iyi kullandık. Netice olarak 3. ve 4. periyodun sonuna kadar ana rotasyondaki oyuncularla çok iyi oynadık. Şampiyonaya hazırız." diye konuştu.


Basketbolseverlerin, Basketbol Gelişim Merkezi'nde maçta oluşturduğu atmosferden de bahseden Ergin Ataman, "Roller yüzde 90 belli oldu. Bu akşam Larkin ile Ömer Faruk'u kullanmadık. Hafif rahatsızlıkları ve sakatlıkları vardı. Onların da katılmasıyla daha güçlü hale geleceğiz. Hedefimizi konuştuk, ilk maçtan itibaren her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bugün güzel bir atmosfer vardı. Hazırlık maçında, salon Türk bayraklarıyla doluydu. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Sonuçta Karadağ, şampiyonanın iddialı ekiplerinden biri. Kendi sahamızda biraz daha ileriye gidebildiğimizi gördük. Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- Alper Yılmaz: "Artan bir grafiğimizin olması bizim için sevindirici"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz, milli takımın şampiyona öncesinde artan bir grafiğe sahip olmasını sevindirici bulduğunu belirtti.

Karadağ maçıyla Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladıklarının altını çizen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Pazartesi günü Letonya'ya hareket edeceğiz. Takımda ufak tefek sakatlıkların haricinde problemlerin olmaması bizim için mutluluk verici. Son 12 kişiye hocamız ve ekibi, bugün karar verecek. Yarın büyük ihtimalle tam kadromuzu açıklıyor oluruz. Elimizden geleni yapacağız. Artan bir grafiğimizin olması bizim için sevindirici. Gruptaki bütün maçlar bugün de gördüğünüz gibi çok zor olacak. Şampiyonanın bütünü çok zor olacak. Elimizden geleni yapıp, adım adım giderek gruptan çıkıp, son 16, çeyrek final diye ilerlemek istiyoruz. Umuyorum ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bütün ülkeyi mutlu ederiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.