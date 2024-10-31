Ergin Ataman: 'Ömer Faruk ve Cedi çok agresifti'

ASVEL'i 92-68 yenerek sezondaki derecesini 4-2'ye geliştiren Panathinaikos'ta Ergin Ataman, galibiyetin ardından mikrofonların karşısına geçti.



İlk olarak galibiyeti değerlendiren Ergin Ataman, "Harika bir maç oynadık, savunmada mükemmeldik. İlk yarıda maçın fişini çekebilmek için fırsatlarımız oldu ama basit hatalar yaptık. İkinci yarıda da hatalarımız oldu ama çok iyi savunma yapmaya devam ettik. Çift maç haftasında cuma günü Kızılyıldız'a konuk olacağız. Oyuncularımı maçı ciddiye alıp harika bir performans gösterdikleri için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ataman, açıklamalarına "Bugün gerçekten harika oynadık. Savumamız inanılmazdı. İlk dakikadan son ana kadar çok agresif bir tutumumuz vardı, savunma rotasyonlarında çok iyiydik ve rakibimize kolay atış fırsatı vermedik. Biim için önemli bir maçtı çünkü EuroLeague'de her maç zor. Rakibinizi asla hafife almamanız gerekiyor. ASVEL geçen hafta Barcelona karşısında çok iyi bir maç çıkarmıştı. Final Four hakkında konuşabilmemiz için sezonun yarısını geride bırakmamız gerekiyor." sözlerini söyledi.



