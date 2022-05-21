Ergin Ataman'dan Türkiye'ye mesaj; 'Eylül'de de şampiyonuz'

Anadolu Efes ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague şampiyonluğu sonrası Türkiye'ye çok özel ve iddialı bir mesaj gönderdi.



Türkiye'nin bu başarıyı beklediğini söyleyen Ergin Ataman "Türk bayrağı altında birleşen milletimiz şampiyon olmamızı bekliyordu. Bu çocuklar Avrupa basketbolunda tarih yazdı. üst üste iki kez şampiyon olmak harika. Bu oyuncularla gurur duyuyorum. Zor günlerde asla karamsarlığa kapılmadık. Dik durduk. Başkan, yönetim, ailecek hep bu günleri düşündük. Hepsi bana ve oyuncularıma güvendi, teşekkür ederim." dedi.



Eylül ayındaki Avrupa Basketbol Şampiyonası hakkında Türkiye'ye mesaj gönderen Ergün Ataman "Taraftarlara üçü gösterdim ama sırada Türk Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu kaldı. Türk halkı buna inansın; burayı tamamladık, biraz dinlenelim, inşallah eylül ayında da milli takımla Avrupa şampiyonu olacağız." ifadelerini kullandı.







