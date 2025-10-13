Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!

Ergin Ataman'ın instagram paylaşımı: "Videonun trajikomik kısmı ise faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin 2 serbest atış kullanması. Evet, bu bir şaka değil." pic.twitter.com/kWWrgIKVEL



— Sporxtv (@sporxtv) October 13, 2025

Ergin Ataman'ın instagram paylaşımı: "Ayrıca yeni bir spor dalının doğuşuna da tanık olduk: Basketbol sahasında Greko-Romen güreşi. Dünya tarihinde bir ilk." pic.twitter.com/K116LKuBf9



— Sporxtv (@sporxtv) October 13, 2025

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, ligde Olympiakos'a 90-86 yenildikleri maçın hakemlerine tepki gösterdi.Ataman, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, maçtaki iki pozisyonun görüntülerine yer vererek hakem kararlarını eleştirdi.Kostas Sloukas'ın potaya hareketlendiği ve Panathinaikos aleyhine faul çalınan pozisyonu değerlendiren tecrübeli başantrenör,ifadelerini kullandı.Paylaştığı ikinci pozisyonda Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov'un ribaunt mücadelesinde TJ Shorts'a faul yaptığını savunan Ataman,değerlendirmesinde bulundu.Ligde 2'de 2 yapan ev sahibi Olympiakos'ta Vezenkov, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan konuk ekipte ise TJ Shorts'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.