Erencan Yardımcı için transfer açıklaması!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Erencan Yardımcı için 10 milyon euro'nun altındaki teklifleri reddettiklerini ve 22 yaşındaki futbolcunun artık satış listesinde olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erencan Yardımcı için transfer açıklaması!
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24 Haziran 2024 12:37
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, genç golcüleri Erencan Yardımcı için transfer açıklamasında bulundu.

Kulaksız, 22 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklamada, "Erencan Yardımcı için 10 milyon euro'nun altında gelen tüm resmi tekliflere teşekkür ettik. Bu sezon için artık satış listemizde değil. Erencan hem bizim, hem Türk futbolu, hem de milli takımımız için çok önemli bir sporcu. Yeni sezonda Eyüpspor'umuzun başarısı için ter dökmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren genç futbolcu, İstanbul ekibinde çıktığı 28 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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