29 Ekim

Erencan Yardımcı: "Fenerbahçe hataları affetmiyor"

Pendikspor'un forvet oyuncusu Erencan Yardımcı, kaybedilen Fenerbahçe karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erencan Yardımcı: 'Fenerbahçe hataları affetmiyor'
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29 Ekim 2023 21:33
Trendyol Süper Lig karşılaşmasında kendi evinde Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Pendikspor'da forvet oyuncusu Erencan Yardımcı karşılaşma sonarsında açıklamalarda bulundu.

İşte Erencan Yardımcı'nın açıklamaları:

"İlk gole kadar iyi kapattık ama basit goller yedik. Bu gollerle gardımız düştü. Fenerbahçe hataları affetmeyen bir takım. Onları tebrik ediyorum. Hatalardan goller yedik. Yapacak bir şey yok. Kendimi geliştirmem, tecrübelenmem, böyle özel maçlarda daha çok süre bulmam gerekiyor. Daha çok çalışıp inşallah kendimi geliştireceğim."

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