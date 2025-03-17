Eren Elmalı, Galatasaray'a ilaç oldu

Uzun uğraşlar sonrasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a ara transfer döneminde imza atan Eren Elmalı, Sarı-Kırmızılılar'ın sol bekteki krizine adeta merhem oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Geldiği ilk günden itibaren uyum sorunu yaşamayan ve hemen takıma adapte olan Eren, Ismail Jakobs'un yokluğunu fazlasıyla doldurdu ve forma yarışında öne geçti.
24 yaşındaki Eren Elmalı, geldiğinden bu yana tüm Galatasaray lig maçlarında forma giydi.
Milli oyuncu 6 lig maçında da başarılı performansıyla takdir topladı.
Geldiği ilk günden itibaren uyum sorunu yaşamayan ve hemen takıma adapte olan Eren, Ismail Jakobs'un yokluğunu fazlasıyla doldurdu ve forma yarışında öne geçti.
24 yaşındaki Eren Elmalı, geldiğinden bu yana tüm Galatasaray lig maçlarında forma giydi.
Milli oyuncu 6 lig maçında da başarılı performansıyla takdir topladı.