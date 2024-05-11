Bundesliga 33. hafta maçında Freiburg ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Freiburg'un golü 29. dakikada Ritsu Doan'dan gelirken, Heidenheim'ın golü 37. dakikada Eren Dinkçi'nin asistiyle Kevin Sessa'dan. geldi.
Heidenheim'da Eren Dinkçi, karşılaşmada 65 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Freiburg, 42 puana yükselirken, Heidenheim 39 puana yükseldi.
Ligin son hafta maçında Freiburg, Union Berlin deplasmanına gidecek. Heidenheim, sahasında Köln'ü ağırlayacak.
Freiburg'un golü 29. dakikada Ritsu Doan'dan gelirken, Heidenheim'ın golü 37. dakikada Eren Dinkçi'nin asistiyle Kevin Sessa'dan. geldi.
Heidenheim'da Eren Dinkçi, karşılaşmada 65 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Freiburg, 42 puana yükselirken, Heidenheim 39 puana yükseldi.
Ligin son hafta maçında Freiburg, Union Berlin deplasmanına gidecek. Heidenheim, sahasında Köln'ü ağırlayacak.
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