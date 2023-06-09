Erden Timur'dan transfer açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Zaniolo ile ilgili konuşan Erden Timur, "Zaniolo konusunda 'Olsa da olur olmasa da çaba sarf edelim yeter' dedik. Zaniolo, Roma'da kötü günler yaşıyordu ve Avrupa'da transfer dönemi bitince böyle fırsatlara bakıyoruz. Ancak bu şekilde Zaniolo gibi oyuncuları alabiliyorsunuz. O zaman herkes, 'İmkansız, boşuna uğraşmayın' diyordu. Nicolo'yu da diğer oyuncular gibi projemize inandırabildik." ifadelerini kullandı.
"ZANIOLO'YA TEKLİF VAR"
Zaniolo'ya tekliflerin geldiğini söyleyen Timur, "Zaniolo ile ilgilenenler, kapımızı çalanlar var. İtalya'dan da başka liglerden de ilgilenenler var. Biz de alternatiflerini oluşturabilirsek bakacağız. Güçlü bir kadromuz var ama Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için daha da güçlenmeliyiz. Önümüzdeki 2-3 sene içinde Avrupa'da final oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.
"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Timur, Rashica için ise şu ifadeleri kullandı: "Rashica için de görüşmemiz sürüyor. Bizim için çok değerli bir oyuncu ancak birçok opsiyonumuz olmalı ki Galatasaray için doğru bedellerle bu işi halledelim. Kurun nereye gideceğini bilmiyorum ve yanlış adımlar atmamamız lazım."
ICARDI İÇİN AÇIKLAMA
Icardi'nin transferi için de konuşan Erden Timur, "Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize. Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için." dedi.
JOAO FELIX, TIELEMANS, İLKAY GÜNDOĞAN
Erden Timur ayrıca, "Çok fazla ismin adı geçiyor ancak yüzde 90'ı gündemimizde yer almıyor. İsmi parlayan bir oyuncu alacağız diye bir şey yok, iyi oyuncu alacağız. İlkay Gündoğan'ın dahi adı geçti, bir gün Galatasaray'da oynamasını isterim ancak rotayı gerçekçi çizmezseniz eliniz boş kalabilir." açıklamasını yaptı.
Zaniolo ile ilgili konuşan Erden Timur, "Zaniolo konusunda 'Olsa da olur olmasa da çaba sarf edelim yeter' dedik. Zaniolo, Roma'da kötü günler yaşıyordu ve Avrupa'da transfer dönemi bitince böyle fırsatlara bakıyoruz. Ancak bu şekilde Zaniolo gibi oyuncuları alabiliyorsunuz. O zaman herkes, 'İmkansız, boşuna uğraşmayın' diyordu. Nicolo'yu da diğer oyuncular gibi projemize inandırabildik." ifadelerini kullandı.
"ZANIOLO'YA TEKLİF VAR"
Zaniolo'ya tekliflerin geldiğini söyleyen Timur, "Zaniolo ile ilgilenenler, kapımızı çalanlar var. İtalya'dan da başka liglerden de ilgilenenler var. Biz de alternatiflerini oluşturabilirsek bakacağız. Güçlü bir kadromuz var ama Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için daha da güçlenmeliyiz. Önümüzdeki 2-3 sene içinde Avrupa'da final oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.
"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Timur, Rashica için ise şu ifadeleri kullandı: "Rashica için de görüşmemiz sürüyor. Bizim için çok değerli bir oyuncu ancak birçok opsiyonumuz olmalı ki Galatasaray için doğru bedellerle bu işi halledelim. Kurun nereye gideceğini bilmiyorum ve yanlış adımlar atmamamız lazım."
ICARDI İÇİN AÇIKLAMA
Icardi'nin transferi için de konuşan Erden Timur, "Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize. Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için." dedi.
JOAO FELIX, TIELEMANS, İLKAY GÜNDOĞAN
Erden Timur ayrıca, "Çok fazla ismin adı geçiyor ancak yüzde 90'ı gündemimizde yer almıyor. İsmi parlayan bir oyuncu alacağız diye bir şey yok, iyi oyuncu alacağız. İlkay Gündoğan'ın dahi adı geçti, bir gün Galatasaray'da oynamasını isterim ancak rotayı gerçekçi çizmezseniz eliniz boş kalabilir." açıklamasını yaptı.
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