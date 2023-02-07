Enner Valencia, depremzedeler için alışveriş yaptı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen depremzedeler için alışveriş yaptı.

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Enner Valencia, depremzedeler için alışveriş yaptı
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07 Şubat 2023 13:45
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti.

Bir markette görüntülenen Valencia'nın, deprem sebebiyle gıda ve barınma sorunları yaşayan vatandaşlar için alışveriş yaptığı ifade edildi.

Ayrıca Enner Valencia, Instagram hesabındaki profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak güncelledi.

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