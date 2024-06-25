Enis Destan'a sürpriz talip çıktı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da geçen sezonu 39 maçta 12 gol 5 asistlik skor katkısı ile tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki santrafor Enis Destan için flaş gelişme yaşandı.
TALİP ÇIKTI
Enis Destan'a, Bundesliga ekiplerinden SV Werder Bremen'den menajerler aracılığıyla 4 milyon Euro'luk teklif geldi.
Trabzonspor'un genç forvet için isteği ise 8 milyon Euro seviyelerinde. Öte yandan Rusya'dan PFK CSKA Moskova da devrede.
Öte yandan Enis Destan kulüp dergisine yaptığı açıklamada, "Kısa vadede çok hedeflerim var, onları başardıkça daha çok motive oluyorum ve bu beni yukarıya çekiyor. Burada iz bıraktıktan sonra çok sevdiğim Bundesliga'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. (61 Saat)
TALİP ÇIKTI
Enis Destan'a, Bundesliga ekiplerinden SV Werder Bremen'den menajerler aracılığıyla 4 milyon Euro'luk teklif geldi.
Trabzonspor'un genç forvet için isteği ise 8 milyon Euro seviyelerinde. Öte yandan Rusya'dan PFK CSKA Moskova da devrede.
Öte yandan Enis Destan kulüp dergisine yaptığı açıklamada, "Kısa vadede çok hedeflerim var, onları başardıkça daha çok motive oluyorum ve bu beni yukarıya çekiyor. Burada iz bıraktıktan sonra çok sevdiğim Bundesliga'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. (61 Saat)
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