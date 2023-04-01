Trabzonspor'un Kayserispor'a mağlup oldu maçın ardından Enis Bardhi açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetle ilgili konuşan bardhi "Aslında bizim gibi büyük bir takımın iç sahada yememesi gereken golle maça başladık. Ondan sonra bütün takım mücadele etti ama yediğimiz gollerde genelde kontradan geldiğini gördük." dedi.



Enis Bardhi ayrıca "Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltmeye çalışacağız. Bu yönde çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.





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