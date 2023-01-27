Enis Bardhi için 3 milyon euro

Trabzonspor, gözden çıkartılan Enis Bardhi için 3 milyon euro'luk gelir bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Enis Bardhi için 3 milyon euro
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27 Ocak 2023 11:12
Trabzonspor'da bir türlü istenilen sıçramayı yapamayan Enis Bardhi için bekleyiş sürüyor.

Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına takımdan ayrılması gündemde olan oyuncuya İspanya ve İtalya'dan gelmesi muhtemel transfer teklifleri için yönetim hazırlığını yaptı.

Bordo-mavililer, 3 milyon Euro verilen oyuncuyu bu bedelin altına bırakmayacak.

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