Enis Bardhi için 3 milyon euro

Trabzonspor'da bir türlü istenilen sıçramayı yapamayan Enis Bardhi için bekleyiş sürüyor.



Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına takımdan ayrılması gündemde olan oyuncuya İspanya ve İtalya'dan gelmesi muhtemel transfer teklifleri için yönetim hazırlığını yaptı.



Bordo-mavililer, 3 milyon Euro verilen oyuncuyu bu bedelin altına bırakmayacak.





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