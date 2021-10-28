Enes ilk golünü attı, Getafe son dakika yıkıldı!

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Enes Ünal'ın gol attığı maçta Granada ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Enes ilk golünü attı, Getafe son dakika yıkıldı!
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28 Ekim 2021 23:00
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Granada ile Getafe karşı karşıya geldi. Estadio Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Getafe 36. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal ile öne geçerken, Granada bu golü 90+7. dakikada Jorge Molina ile karşılık verdi.

ENES ÜNAL İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 36. dakikasında fileleri bulan Enes, bu sezon ilk golünü atma başarısı gösterdi. Milli futbolcu, 86. dakikada ise yerini Jonathan Silva'ya bıraktı.

GRANADA PENALTIDAN YARARLANAMADI

Öte yandan Granada'da Luis Javier Suarez, 78. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Granada 8, Getafe ise 3 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Granada Levante deplasmanına konuk olacak. Getafe, kendi sahasında Espanyol ile kozlarını paylaşacak.


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