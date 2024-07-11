Enes Çelik: 'Transfer tahtasını kesin olarak açtık'

Bursaspor'un genç ve dinamik başkanı Enes Çelik, yeşil beyazlı kulübün adeta küllerinden yeniden doğmasında önemli rol üstleniyor. Oluşturduğu genç yönetim, İcra ve Proje kurullarıyla birlikte kent dinamiklerinin de katkısıyla kısa sürede önemli işlere imza atan Başkan Çelik, bazı kesimlerin "Kesin kapanır" dediği şehrin gözbebeği Bursaspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımakta ne kadar kararlı olduğunu gösterdi.



2,5 yıldır kapalı olan transfer tahtasını açmak için çalışmalara kongre öncesi başlayan ve camianın beklediği müjdeyi Kurban Bayramı arefesinde duyuran Başkan Enes Çelik'in Teknik Direktörlüğe kulübün efsanelerinden Pablo Martin Batalla'yı getirmesi şehri şimdiden şampiyonluk havasına soktu. Olay Spor servisi olarak yaptığımız söyleşide Başkan Enes Çelik Bursaspor'da yaşanan büyük değişimi gözler önüne serdi.



İşte Enes Çelik'in sözleri



"Pablo Martin Batalla ile anlaşma sürecimizde bize sorduğu soru sadece 'tahtayı açtınız mı?' oldu. Ne rakam konuştu ne başka bir şey. Biz de tahtayı açmak üzere olduğumuzu, herhangi bir sıkıntı yaşamadığımızı söyledik. Sonra gerisi geldi. Bursaspor için hedeflerimiz aynı. Bazı noktalarda fikir ayrılıkları elbet olacaktır. Ancak ortak niyet Bursaspor olunca elbet bir yere geliyorsunuz."



"TRANSFER TAHTASINI KESİN OLARAK AÇTIK"



"Transfer tahtası için 400 milyon liranın üzerinde bir rakam gerekiyordu. Herkes bilsin tahtayı kesin olarak açtık. Birilerine 'sen bize imza ver biz size ödeyeceğiz' demedik. Konuştuğumuz rakamların çoğunu ödedik. Önümüzdeki 8-9 ayda, bizim dönenimizde ödeyeceğimiz ufak rakamlar kaldı. Kendi dönemimizde bitecek, bir sonraki yönetime kalmayacak. Kalıcı bir şekilde bitirdik. Bizi en çok zorlayan isim Tim Matavz oldu. Yargılama giderleriyle 2 milyon euroyu geçen rakam söz konusuydu. Sadece Matavz'ın parasıyla 4-5 tane 3.Lig kulübü satın alırdınız. Bizi çok zorladı."



"Şehirde futbola açlık oluştu. Bursa 4 milyonluk bir futbol şehri ama uzun zamandır takım yok ortada. İnsanları inandırmak önemliydi. Parti ayırt etmeksizin her kesimden önemli insanlardan oluşan kurullarımız var. İcra, Proje kurulumuzda çok renkli arkadaşlarımız var. Tek amacımız Bursaspor'un başarısı. Bu samimiyeti ilk önce etrafınıza verince çevreye de yayılıyor. Bu güveni hep birlikte oluşturduk."



"Toplanan rakam Bursa özelinde yeterli değil. Daha da yaygınlaşması ve tabana yayılması lazım. Ne kadar çok maddi konularla kafamızı yormazsak o kadar çok sportif alana yönelebiliyoruz. 1.6 milyara yakın borç, 400 milyon tahta ödemesinden dolayı eridi ve 1.2 milyarın altına indi. Bu borç Bursa için eritilebilir bir borç. Şeffaf bir şekilde ilerleyeceğiz. Sportif anlamda da bu durumuzu destekleyici skorlarla devam edeceğiz."



"Başlattığımız kampanya tabana yayılan bağışlara kayacak. Kendi projelerimizi gerçekleştirip kalıcı gelirlere sahip olana kadar bizi götürecek bir finansal yapı olması gerekiyor. Akabinde şirketleşme ile birlikte inşallah Bursaspor gelecek zamanda bunları hiç konuşmayacak. Tabana yayılma ve sponsorluklar olursa hedeflediğimiz rakama yaklaşacağız."



SPONSORLUK ANLAŞMALARI



"Forma sırt ve göğüs sponsorluğunda son aşamaya geldik. Stadyum isim sponsorluğuyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Stadyum çevresiyle alakalı önceki dönem anlaşmalarını iptal ettik. Buraları azami şekilde Bursaspor'un menfaatine uygun düzenlemeye çalışacağız. Mahalleden de çok şikayet var. Çevreyi toparlayıp yaşam alanına çevirmemiz lazım. Maç dışında da oturulabilecek alanlar kesin planlarımız arasında var."



TRANSFER AÇIKLAMASI



"Sol bek ile birkaç gün içerisinde anlaşacağız. Kadro derinliği için en az 3-4 transfer daha yapılması gerekiyor. Ama hocamızın en güzel noktası kampta gençleri görmek istemesi. Hemen futbolcu transfer etmekten ziyade kendi çocuklarımızı izlemek istiyor. İsim isim hepsini araştırmış, biliyor. Vakıfköy'ü de çok seviyor zaten. Kampa kadar takımı en azından en fazla 1-2 eksik noktasına getirmek istiyoruz. Sonrasında hocanın raporu doğrultusunda gereken adamı atarız. Vaktimiz var. Bir daha transfer iptali söz konusu değil. Aldığımız oyuncular ligin üzerinden gelen oyuncular. Bursaspor olduğu için geliyorlar."



"BURSASPOR'A YAKIŞMIYOR"



"3.Lig standartlarıyla hiçbir zaman Bursaspor'un ismi yakışmıyor. Loca, bilet vs. ücretlendirmelerinde 3.Lig takımı gibi değil kendi fiyat politikamız doğrultuda devam edeceğiz. Ciddi bir gelir bekliyoruz. Kombine satışlarımız 10 bini geçti. Kombinelere saldırın diyorum! 15 bin barajının geçilmesi için taraftarımıza ricamız var. Gerek tahta ve gerek olumsuz sürecin mücadelesi sonucu taraftarımıza yakışan da bu rekoru kırmalarıdır."



"Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nın zeminini hibrit çim yapmaya başladık. Ağustos'ta işlem bitecek ve lig maçlarımızı yeni zeminde oynayacağız. Amacımız milli maçların da burada oynanacak seviyede olması. Özellikle kışın zemin çok bozuluyor. Kaliteyi artırarak seyir zevkini de yukarıya çekeceğiz."



"AVANTAJA ÇEVİRMELİYİZ"



"Vakıfköy başlı başına bir marka. Orasının devamlılığı demek Özlüce'nin devamlılığı demek. Oradan oyuncu gelmezse burası bir yere kadar gider. Sadece Merinos ve Vakıfköy'de 23-24 hoca var. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da bahsettim. Bakanımız da destek vereceğini söyledi. Oyuncu yetiştirme anlamında hocalarımızla irtibat halindeyiz. Zaten Pablo da sürekli iletişim halinde."



"Çağatay'a çok teşekkür ediyorum. Oyuncular gelirler ve bir gün giderler, para da kazandırırlar. Kendisine başarılar diliyorum. Sözleşmesini tek taraflı fesih eden Yiğit Fidan için yetiştirme bedeli alma durumu var. Ailesiyle görüştük, irtibat halindeyiz. Yakında açıklama yapacağız. Hoca isterse takımda kalması konusunda da görüşürüz."



"Bursaspor olarak biz 3.Lig'i avantaja çevirmemiz lazım. Kurumsal ve finansla alt yapıyı düzgün kurarsak bir daha kolay kolay bu duruma geri dönüş olmaz. Hesap sorabilir sistem kurarsak kulübe sırt dönenleri geri döndürürüz. Önümüzdeki günlerde gerekli ziyaretleri yapıp bu süreçte destek verenlere teşekkür edeceğiz. Kendileri aidiyet hissederlerse bir gün yeniden destek olurlar. Diğer türlü 'veriyoruz dipsiz bir kuyuya gidiyor' diyorlar." [Bursa Olay]





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU