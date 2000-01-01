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En hazırda olan müsait Bull, Thaddeus Young!

NBC Sports'tan K.C Johnson, Chicago Bulls'dan Thaddeus Young'ın, Bulls kadrosunda "en hazır olan müsait" oyuncu olarak kabul edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBC Sports'tan K.C Johnson, Chicago Bulls'dan Thaddeus Young'ın, Bulls kadrosunda "en hazır olan müsait" oyuncu olarak kabul edildiğini açıkladı.

Kaynaklara göre, Young'un mutsuzluğunun sebebi, geçen sezonki rolüyle ve 2021-22 sezonu için kısmi garantili, daha çok takımın işine gelen bir sözleşmesi olduğundan ötürü.

İddialar, New York Knicks ve Brooklyn Nets'in, Zach LaVine'nin muhtemel müsaitliğini izlediklerini bildirmeleriyle ortaya çıktılar.

Johnson, LaVine'in Ekim ayında bir sözleşme uzatması için uygun konumda olmasına rağmen, ekibin geleceğiyle ilgili belirsizliğin, müzakereleri azaltabileceğini de sözlerine ekledi.


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