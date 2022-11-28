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Emrecan Uzunhan forma bekliyor

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, Dünya Kupası arasından sonra formayı kapmak için sıkı çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emrecan Uzunhan forma bekliyor
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28 Kasım 2022 12:17
Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan idmanlarda hocasının gözüne girebilmek için elinden geleni yapıyor.

21 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası arası sonrası oynanacak mücadelelerde tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 2 maçta görev yapan Emrecan, 1'ine ilk 11 başladı. 1 de kırmızı kart gördü.

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