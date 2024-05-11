Emrecan Uzunhan davasında 7 yıl hapis istendi

Beşiktaş'ın, 2022 yılında kadrosuna kattığı ve sezon başında trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan Emrecan Uzunhan'ın davasında 7 yıl hapis istendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emrecan Uzunhan davasında 7 yıl hapis istendi
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11 Mayıs 2024 11:01
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın (23), geçtiğimiz yıl Bakırköy sahilde karıştığı bir trafik kazası sonrası uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

7 YIL HAPİS

Saldırgan Yavuz D. hakkında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede; Yavuz D.'nin, Uzunhan'a "Kibirli birisisin, infazım olmasa seni burada delik deşik ederdim" dediği belirtildi.

Ayrıca Emrecan'la birlikte yere düştüklerini dile getirerek, suçlamaları reddettiği ifade edildi. Uzun süre sahalardan uzak kalan Emrecan 4 aydır takımla idman yapıyor.

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