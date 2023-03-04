Emre Zafer Barnes ve Kayhan Özer, finale kalamadı

ÜLKE SPORCU DERECE 1 İtalya Samuele Ceccarelli 6.47 2 İtalya Lamont Marcell Jacobs 6.52 3 Büyük Britanya Reece Prescod 6.52 4 İsveç Henrik Larsson 6.56 5 Slovakya Jan Volko 6.58 6 Polonya Dominik Kopec 6.59 7 Büyük Britanya Jeremiah Azu 6.59 8 Avusturya Markus Fuchs 6.60

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre finaline yükselen sporcular belli oldu.Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler 60 metre yarı finalinde üç seri koşuldu.Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu finale çıktı.İlk seride koşan Emre Zafer Barnes, 7.02'lik derecesiyle son sırada yer aldı. Son seride piste çıkan Kayhan Özer ise 6.67'lik zamanıyla 6'ncı oldu. İki atlet de finale çıkamadı.Tokyo 2020'de 100 metre erkekler ve 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan İtalyan atlet Lamont Marcell Jacobs, 6.52 ile en hızlı ikinci isim oldu.