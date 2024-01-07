Emre Mor, 3 maç sonra süre aldı

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Emre Mor, İstanbulspor maçında sonradan oyuna girerek ligde 3 maçın ardından süre buldu.
Son olarak Sivasspor müsabakasında 7 dakika forma giyen Emre, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray karşılaşmalarında dakika bulamamıştı.
26 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.
Son olarak Sivasspor müsabakasında 7 dakika forma giyen Emre, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray karşılaşmalarında dakika bulamamıştı.
26 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.
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