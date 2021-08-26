Emre Kocadağ'dan transfer sözleri!

Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası Beşiktaş; Sporting, Dortmund, Ajax ile eşleşti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takım olmak transferde oyuncular tarafından tercih edilmenizi sağlıyor. 1-2 takviye yapma ihtimalimiz var." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Kocadağ'dan transfer sözleri!
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26 Ağustos 2021 21:08
Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası Beşiktaş; Sporting, Dortmund, Ajax ile eşleşti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar Ligi atmosferi, buradaki takımlar, buradaki kura çekimi ve organizasyon, burada olmak gurur kaynağı bizler için. İstanbul'da yapılmış olması mutluluk verici. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Takımların bütçesel anlamda, bulundukları yer üst düzey. Hepsi birbirinden güçlü, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan takımlar. Çektiğimiz kura itibariyle rekabet edebileceğimiz takımlar olduğunu düşünüyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce başarılar elde ettik. İyi puanlar alıp hem ülkemizi sevindirmek istiyoruz. Hem de Beşiktaş'ın adını Avrupa'da daha yukarılara taşımak istiyoruz."

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takım olmak transferde oyuncular tarafından tercih edilmenizi sağlıyor. 1-2 takviye yapma ihtimalimiz var. İstediğimize yakın bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Transfer konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.


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