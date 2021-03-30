Emre Çolak, Galatasaray tweet'i attı, sildi!

Deportivo'dan ayrıldıktan sonra 6 ay kulüpsüz kalan Emre Çolak, kış transfer döneminde ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük'e imza atmıştı. A Spor'un sorularını yanıtlayan Emre Çolak, Galatasaray'dan resmi bir teklif almadığını açıkladı.Tecrübeli oyuncu, "Hocam Fatih Terim'le hep görüşüyorum, Galatasaray'daki ağabeylerimle de konuşuyorum ama resmi bir teklif olmadı. Sürekli konuşuyoruz, ileride neden olmasın diye konuştuk ama resmi değil" dedi. İşte açıklamalarından satır başları..."Arda Turan'ın benim hayatımdaki rolü gerçekten çok büyük. Galatasaray altyapısındayken bana 'babalık' yaptı. Galatasaray'a dönmesine herkesten çok sevindim. Ayağa kalkması için çok önemli. Oradakile oyunculara da ağabeylik yapıyor. Galatasaray ruhunu en iyi bilenlerden bir tanesi. Aramız çok iyi, o benim ağabeyim. İnşallah futbol hayatında istedikleri olur""Hayatımız boyunca arabamız olmamıştı. Ailemize ilk arabayı Arda ağabey aldı. Arda ağabey yeni sezonda takımda kalmayı başarabilirsem bana araba sözü vermişti. Hocamız da Rijkaard'dı. Yeni sezon A takımda takımda olacağımı öğrenince Arda ağabeyi aradım. İlk arabamızı almıştı"Östersunds maçı sonrası sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa açıklık getiren Emre Çolak, "Deportivo'ya transfer olduktan sonra ilk hazırlık maçımda 2 gol attım. Çok güzel bir başlangıç yaptım. Maçtan sonra çocuklar yanıma geldi ve fotoğraf çekildik. O fotoğrafın Galatasaray ile alakası yok." diye konuştu.Şampiyonluk soruna cevap veren 29 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama gönlüm Galatasaray'dan yana" diyerek konuşmasını sonlandırdı.Emre Çolak, bu röportajının ardından gelen tepkiler üzerine Galatasaray'ın yıldız sayısı kadar yıldız emojisi koyup "Mayıslar bizimdir" ifadelerini yazdı. Emre Çolak'ın paylaşımı Galatasaray şampiyonluğuna gönderme olarak yorumlanırken sarı-kırmızılı takımın ezeli rakiplerine gönül veren takipçilerinin tepkisini çekti. Emre Çolak daha sonra bu paylaşımını sildi.