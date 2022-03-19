Emre Bilgin: "Kurduğum hayal gerçekleşti"

Beşiktaş'ta genç kaleci Emre Bilgin, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Bilgin: 'Kurduğum hayal gerçekleşti'
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19 Mart 2022 21:45
Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Bu yaşta bu formayı giymek çok kıymetli. Oldukça gururluyum. Emekleri olan aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Yediğimiz golde biraz hatalıydım" dedi.

Emre Bilgin ayrıca, "19.03 tarihinde maça çıktım. Galibiyet olsa benim için daha iyi olurdu ama kısmet değilmiş. Oyuna gelirsek, böyle bir günde gol bulamadık. 20 top karşılığında transfer oldum. Kurduğum bir hayal bugün gerçekleşti. Bir diğer hayalim Beşiktaş formasını uzun süre giymek." ifadelerini kullandı.

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