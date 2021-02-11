Emre Belözoğlu'ndan limit cevabı: 'Herkes işine baksın'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın TFF'den harcama limitleriyle ilgili detaylı inceleme istemesiyle ilgili konuştu ve Galatasaray'a da mesaj yolladı. (Emre Belözoğlu'nun TÜM sözleri, tıklayın)
Limitlerle ilgili konuşmanın tahrik amaçlı olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Ekip olarak Fenerbahçe'ye hizmet etme arzu ve istediği ile çalışıyoruz, biz işimize konsantreyiz. Ancak bizi bu noktadan saptırmaya, tahrik etmeye çalışıyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip mi değil mi ben anlamadım. Devamlı limitten bahsediyorlar. Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda "Federasyona güvenmiyor musunuz?" diyenler şimdi Fenerbahçe nasıl transfer yaptı diyorlar. Herkes kendi işine baksın, federasyon kendi işine bakıyor. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten federasyon var, kurulmuş kurul var." dedi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı birlik olduğunu söyleyen idareci, "Şu an ligde üç takım aynı puanda. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip değiller, herhalde birbirlerini rakip görmüyorlar ki odaklarında sadece Fenerbahçe var gibi görünüyor. Bunlar hiç doğru yaklaşımlar değil. Fenerbahçe'nin böyle bir riski yok. Kimsenin bilgisi yok ama herkesin fikri var. Her kulübün belli bir limiti var ve bunlar da resmen açıklanıyor. Biz kendimize göre bize verilen limitleri en doğru şekilde kullandık." ifadelerini kullandı.
Limitler içinde transfer yaptıklarını vurgulayan yönetici, "Limitleri Fenerbahçe üzerinden bu kadar gündeme getirme çabası farklı niyet taşıyor. Bizim mevcut oyuncu kadromuz, yeni kadro kurduk, 18 oyuncu geldiğinde 18 milyon euro harcadık. Bizim TL olarak kadromuzun maliyetini federasyon sitesinde görebilirsiniz. Transferlerimizi limitin dışında yapıyor algısını oluşturmak isteyenlerin tek bir amacı var, gereksiz gündem yaratmak, Fenerbahçe'yi de bunun bir parçası yapmak. Biz sezon başında limitlerle ilgili açıklama yaparken, durumu anlatırken, kritik dönemden geçerken herkes memnundu, federasyona güveniyoruz deniyordu." diye konuştu.
Limitlerle ilgili konuşmanın tahrik amaçlı olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Ekip olarak Fenerbahçe'ye hizmet etme arzu ve istediği ile çalışıyoruz, biz işimize konsantreyiz. Ancak bizi bu noktadan saptırmaya, tahrik etmeye çalışıyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip mi değil mi ben anlamadım. Devamlı limitten bahsediyorlar. Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda "Federasyona güvenmiyor musunuz?" diyenler şimdi Fenerbahçe nasıl transfer yaptı diyorlar. Herkes kendi işine baksın, federasyon kendi işine bakıyor. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten federasyon var, kurulmuş kurul var." dedi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı birlik olduğunu söyleyen idareci, "Şu an ligde üç takım aynı puanda. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip değiller, herhalde birbirlerini rakip görmüyorlar ki odaklarında sadece Fenerbahçe var gibi görünüyor. Bunlar hiç doğru yaklaşımlar değil. Fenerbahçe'nin böyle bir riski yok. Kimsenin bilgisi yok ama herkesin fikri var. Her kulübün belli bir limiti var ve bunlar da resmen açıklanıyor. Biz kendimize göre bize verilen limitleri en doğru şekilde kullandık." ifadelerini kullandı.
Limitler içinde transfer yaptıklarını vurgulayan yönetici, "Limitleri Fenerbahçe üzerinden bu kadar gündeme getirme çabası farklı niyet taşıyor. Bizim mevcut oyuncu kadromuz, yeni kadro kurduk, 18 oyuncu geldiğinde 18 milyon euro harcadık. Bizim TL olarak kadromuzun maliyetini federasyon sitesinde görebilirsiniz. Transferlerimizi limitin dışında yapıyor algısını oluşturmak isteyenlerin tek bir amacı var, gereksiz gündem yaratmak, Fenerbahçe'yi de bunun bir parçası yapmak. Biz sezon başında limitlerle ilgili açıklama yaparken, durumu anlatırken, kritik dönemden geçerken herkes memnundu, federasyona güveniyoruz deniyordu." diye konuştu.