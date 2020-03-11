Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'den futbolculara çağrı

Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Fenerbahçe'de 8 futbolcu Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Kale, savunma, orta saha ve hücum hattında yer alan bu isimlerin yokluğu sarı-lacivertli takımın kadro kurmasını zorlaştırıyor.



Zaten sıkıntılı bir sürecin içinde olan sarı-lacivertliler zorlu Konya deplasmanı öncesi ideal 11 çıkarmakta zorlanıyor. Ayrıca yedek kulübesi de oldukça zayıfladı. Bu da teknik ekibin maç içinde hamle yapmasını engelleyecek.

Ersun Yanal'ın istifası sonrasında Fenerbahçe futbol takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Konuşmayı Emre Belözoğlu yaptı.Çok zorlu ve kritik süreçten geçtiklerini belirten Emre Belözoğlu, "Son haftalada hepimizin yüzü düştü ve moralsiz kaldık. Ama bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Herkes bize yardımcı olsun" dedi.Mental düşüşün farkında olduğunu söyleyen Emre Şöyle devam etti: "Üst üste kazanamamış olmamızın başka izahı yok. Haksızlığa da uğradık ama bunda bizim de sorumluluğimiz var. Yeniden kazanma alışkanlığı geri gelmeli. Sezonu en iyi yerde bitirmeliyiz. Kazanmamız gereken bir de kupa var"Denizli maçında Tolgay Arslan'ın kollarını kapatmadığı için oyundan atılması ve penaltıya neden olması uyarı getirdi. Emre, "Artık bu tür basit hatalar olmamalı" dedi.Cezalı Ozan, Serdar, Tolgay ve Altay'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Max Kruse, Rodrigues, Falette ve Sadık da görev yapamayacak.