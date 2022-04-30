Emre Belözoğlu ve Serkan Reçber arasında gerginlik!

Kasımpaşa - Başakşehir bitiş düdüğü sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber arasında gerginlik yaşandı.Maçın son anlarında bir taç atışında Emre Belözoğlu, topu Kasımpaşa'ya vermek istemedi. Bu hareketin ardından maçın bitiş düdüğü ile birlikte Serkan Reçber, Belözoğlu'nun üzerine doğru koştu. Reçber'in bu hareketine sinirlenen ve aynı şekilde karşılık vermek isteyen Emre Belözoğlu ise güçlükle soyunma odasına götürüldü.