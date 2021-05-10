Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk motivasyonu!

Fenerbahçe, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğa olan inancını arttırmış durumda…



Galatasaray'ın lider Beşiktaş'ı yenmesinin ardından aradaki puan farkını 2'ye indiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını son ana kadar kovalamak istiyor.



Futbol direktörü Emre Belözoğlu ile çıkışa geçen Kanarya, yeni hocasıyla çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 yenilgi kaydetti. Son haftalarda ortaya konan mücadele camiada şampiyonluğa olan inancı arttırdı.



Emre Belözoğlu, oyuncularıyla sürekli diyalog içine girerken; son iki maçı da kazanmak zorunda olduklarını dile getiriyor. Belözoğlu, "İlk gün söylediğim gibi önemli olan bizim ne yaptığımız. Biz 2 maçımızı kazanalım gerisi Allah'ın takdiri. Allah'ın izniyle sonu güzel olacak" sözleriyle futbolcuları motive ediyor.



