Emre Belözoğlu: "Kupayı kazanmak istiyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu: 'Kupayı kazanmak istiyoruz'
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21 Mayıs 2023 23:17
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 00:28
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, ligdeki konumlarını garantilemek adına Antalyaspor maçını kazanmak istediklerini, bunu başaramadıklarını anlattı.

Belözoğlu, karşılaşmayı oyuncu özelinde değerlendirdiklerinde kendileri açısından iyi bir tablo olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklar yorgun, belli, net. Hem fiziksel hem psikolojik olarak çok az maç oynayan oyuncumuza bile 50. dakikada kramp giriyor bizde. Bununla ilgili oyuncu özelinde değerlendirmemiz gereken bir sürecimiz var. İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Oyuncular motive olurlarsa, isterlerse Başakşehir, Türkiye Kupası finaline ismini yazdırır ve kupayı kazanır. Ben de oyuncularımın 51 maçlık performansını böyle bir kupayla taçlandırmasını istiyorum. İnşallah bunu başarmak istiyoruz." 

 
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