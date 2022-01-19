Konyaspor'dan Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler, Kayserispor-Başakşehir karşılaşmasının 6. dakikasında Ahmet Çalık anısına oyun durunca gözyaşlarını tutamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'de 22. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu.Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Uğur Demirok kaydetti.Son 6 haftada kaybetmeyen ve iç sahada arka arkaya üç maçını kazanan Yukatel Kayserispor puanını 31'e yükseltti. Emre Belözoğlu ile ligde çıktığı 13. maçta ilk kez kaybeden Medipol Başakşehir 34 puanda kaldı.Süper Lig'de hafta sonu Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Medipol Başakşehir, Göztepe'yi ağırlayacak.19. dakikada Okaka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.30. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı'nın kaleye paralel gönderdiği ortada, Mustafa Pektemek uygun pozisyonda topu ıskaladı. Mustafa'yı geçen topu takip eden Cardoso da kale alanı içerisinde dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.31. dakikada Başakşehir'de Serdar Gürler sakatlanarak yerini Emre Çolak'a bıraktı.37. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Emre Çolak'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan filelere temas ederek auta gitti.50. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına gönderdiği pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Lung kontrol etmeyi başardı.79. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Mane'nin sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Ndayishimiye uzaklaştırdı.90+3. dakikada savunmadan seken topu iyi takip eden Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih MazlumLung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Cardoso (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ (Dk. 66 Attamah), Abdulkadir Parmak, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Kemen), Gavranovic (Dk. 62 Emrah Başsan), Mustafa Pektemek (Dk. 90 İlhan Parlak)Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Lima), Serdar Gürler (Dk. 31 Emre Çolak), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Epureanu), Aleksic (Dk. 75 Chadli), Gulbrandsen (Dk. 86 Atabey Çiçek), Okaka: Dk. 73 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)Dk. 61 Deniz Türüç, Dk. 72 Tolga Ciğerci, Dk. 81 Epureanu (Medipol Başakşehir), DK. 62 İbrahim Akdağ, Dk. 87 Abdulkadir Parmak (Yukatel Kayserispor)