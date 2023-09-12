Emmanuel Dennis, Türkiye'ye geliyor! 2 seçeneği var

Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis'in Adana Demirspor ile Başakşehir arasında bir tercih yapacağı yazıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Emmanuel Dennis, Türkiye'ye geliyor! 2 seçeneği var
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12 Eylül 2023 12:47
Son güncelleme 12 Eylül 2023 12:48
Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

BAŞAKŞEHİR YA DA ADANA DEMİR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Türkiye'ye transfer olmaya ikna olan Dennis, Adana Demirspor ile Başakşehir arasında bir tercih yapacak.

MAAŞININ TAMAMINI KARŞILAYACAKLAR

Haberde iki takımın da kiralama teklifi yaptığı Dennis'in maaşının tamamını karşılamayı kabul ettiği yazılırken, oyuncuyla ilgilenen CSKA Moskova'nın ise Dennis için seçenekler arasında yer almadığı belirtildi.

25 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

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