Emmanuel Dennis, Türkiye'ye geliyor! 2 seçeneği var

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis için çarpıcı bir gelişme yaşandı.



BAŞAKŞEHİR YA DA ADANA DEMİR



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Türkiye'ye transfer olmaya ikna olan Dennis, Adana Demirspor ile Başakşehir arasında bir tercih yapacak.



MAAŞININ TAMAMINI KARŞILAYACAKLAR



Haberde iki takımın da kiralama teklifi yaptığı Dennis'in maaşının tamamını karşılamayı kabul ettiği yazılırken, oyuncuyla ilgilenen CSKA Moskova'nın ise Dennis için seçenekler arasında yer almadığı belirtildi.



25 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.



