İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis için Türkiye iddiası geldi.



The Athletic'te yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de transferin son günü olan cuma gününe kadar Türkiye'den bir takımla sözleşme imzalayabileceği öne sürüldü.



OPSİYONSUZ KİRALAMA SEÇENEĞİ



Emmanuel Dennis'in temsilcilerinin Türk kulüpleriyle görüşmelere devam ettiği aktarıldı. Dennis için yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak opsiyonsuz kiralama seçeneği olduğu ve Nijeryalı futbolcunun maaşının büyük bölümünün oyuncuyu kiralayacak kulüp tarafından karşılanması üzerine olduğu ifade edildi.



TRABZONSPOR OLMADI



Trabzonspor'un da Dennis ile ilgilendiği ve görüşmelerin yapıldığı ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.



Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Emmanuel Dennis, kanatlarda ve santrfor hattında forma giyebiliyor.



25 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



